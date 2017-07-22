Суд заарештував екс-«беркутівця», підозрюваного у побитті активістів у 2014-му – адвокати

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт затриманого працівника «Беркута», підозрюваного у побитті активістів «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві. Про це йдеться у повідомленні Адвокатської дорадчої групи на сторінці у Facebook.

«Сергія Лободу взяли під варту на один місяць до 18.08.2017 року без можливості внесення застави», – зазначили в адвокатській групі.

Повідомляється, що рішення з обрання затриманому запобіжного заходу ухвалив суддя В’ячеслав Підпалий.

Генеральна прокуратура України напередодні повідомила, що затриманий екс-«беркутівець» півтора року переховувався від слідства. Його затримання провели 20 липня, коли підозрюваний на автомобілі намагався виїхати з Києва. Чоловіка, зокрема, підозрюють в участі спланованої спецоперації із незаконного затримання, заподіяння тілесних ушкоджень учасникам руху «Автомайдан», а також побитті їхніх автомобілів вночі 23 січня 2014 року.

За повідомленням, колишньому правоохоронцю інкримінують перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Загалом від дій підозрюваного потерпілими визнано 22 людей, заявили в ГПУ.

У червні минулого року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану».

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.