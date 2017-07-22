Бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ до Новоазовська – місія

Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтримувані Росією бойовики не пропускають до підконтрольного сепаратистам міста Новоазовськ Донецької області. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці у Twitter.

«Порушення Мінська:знову немає доступу спостерігачам ОБСЄ в Новоазоськ. 2 патрулі СММ зупинили на блокпості. Інший цивільний транспорт проїжджає. СЦКК не усуває порушення. Старший за рангом член так званої «розвідки ДНР» цитує «накази» на відмову в доступі СММ ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, патруль чекає на блокпосту понад півтори години. Повідомляється, що патрулі СММ помітили «рух багатьох транспортних засобів воєнного типу».

Від угруповання «ДНР» наразі немає інформації щодо недопуску місії ОБСЄ до Новоазовська.

Сайти донецьких бойовиків напередодні ввечері повідомляли, що у суботу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ відвідає село Комінтернове Новоазовського району, контрольоване угрупованням «ДНР». Цей населений пункт залишається без газопостачання через обстріли.