Бойовики заявили, що в Афганістані підірвався син ватажка «Талібану»

У провінції Гельманд на півдні Афганістану підірвав себе 23-річний син лідера екстремістського угруповання «Талібан» Хайбатулли Ахундзаде, повідомив 22 липня офіційний представник бойовиків.

За його даними, хлопець Абдур Рахман, також відомий як Хафіз Халід, помер 20 липня, коли врізався у начиненому вибухівкою авто в базу афганських сил безпеки в районі Гереш. Того ж дня бойовики «Талібану» атакували на автомобілях контрольно-пропускні пункти довкола Гереша в ході важких боїв з афганськими силами.

Влада Афганістану заявила, що розслідує інцидент і не може підтвердити, чи дійсно загинув син Хайбатулли.

Мулла Хайбатулла Ахундзаде став лідером «Талібану» після того, як його попередник Ахтар Мохаммад Мансур загинув в результаті авіаудару США в травні 2016 року в Пакистані.

«Талібан» уже контролює близько 80 відсотків провінції Гельманд, де ростуть тисячі гектарів макових рослин. Таліби заробляють сотні мільйонів доларів, виробляючи опіум і героїн.