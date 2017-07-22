Філіппіни: влада продовжила воєнний стан на півдні країни до грудня

Депутати конгресу Філіппін більшістю голосів підтримали пропозицію президента щодо продовження воєнного стану на південному острові Мінданао до кінця року.

Цей крок дасть президентові Родріго Дутерте більше часу для боротьби з озброєними екстремістами, об’єднаними з угрупованням «Ісламська держава».

Дутерте заявив, що продовження такого режиму необхідне для придушення екстремістів, тоді як критики рішення кажуть, що це є кроком для широкого захоплення влади.

23 травня на острові Мінданао було оголошено воєнний стан, після того, як озброєні бойовики-ісламісти разом з іноземними бойовиками штурмували місто Мараві.

Війська продовжують двомісячні бої з екстремістами з метою взяти під контроль Мараві. Від початку бойових дій вже загинуло щонайменше 428 бойовиків, 105 солдатів і поліцейських та 45 цивільних.

Воєнний стан дозволяє військовим стежити за правопорядком і затримувати людей без висунення звинувачень протягом тривалого часу.