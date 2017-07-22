Президент Азербайджану вручив журналістам 225 квартир

Уряд Азербайджану 22 липня виділив 225 квартир журналістам до Національного дня ЗМІ.

«Азербайджанський журналізм розвиває і відіграє дуже позитивну роль у суспільстві. Свобода висловлювання забезпечена в Азербайджані», – заявив президент цієї країни Ільгам Алієв на церемонії вручення журналістам нагород.

Але міжнародні правозахисні організації критикують Баку за порушення прав журналістів. Організація Freedom House у 2017 році поставила Азербайджан у ранг «не вільних» за індексом свободи ЗМІ.

Кореспондент Радіо Свобода у Баку Хадіджа Ісмаїлова, яка була арештована після публікацій про корупцію родини азербайджанського президента, привітала журналістів, які «не отримали квартиру як хабар».