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23 Липень 2017, Київ 02:09
Новини | Міжнародні

Президент Азербайджану вручив журналістам 225 квартир

Уряд Азербайджану 22 липня виділив 225 квартир журналістам до Національного дня ЗМІ.

«Азербайджанський журналізм розвиває і відіграє дуже позитивну роль у суспільстві. Свобода висловлювання забезпечена в Азербайджані», – заявив президент цієї країни Ільгам Алієв на церемонії вручення журналістам нагород.

Але міжнародні правозахисні організації критикують Баку за порушення прав журналістів. Організація Freedom House у 2017 році поставила Азербайджан у ранг «не вільних» за індексом свободи ЗМІ.

Кореспондент Радіо Свобода у Баку Хадіджа Ісмаїлова, яка була арештована після публікацій про корупцію родини азербайджанського президента, привітала журналістів, які «не отримали квартиру як хабар».

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