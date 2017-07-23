«Талібан» захопив два райони в Афганістані – поліція

Влада Афганістану повідомляє, що угруповання «Талібан» взяло під свій контроль два райони на півночі і в центрі країни.

Речник керівника поліції провінції Фар’яб Абдул Карім Юреш заявив, що бойовики захопили район Кохістан, зокрема урядові будівлі, вранці 23 липня.

Керівник поліції провінції Гор Мохаммад Мустафа Мохсені повідомив, що пізно ввечері 22 липня після сутичок із бойовиками був захоплений район Тайвара.

«Талібан» у заяві підтвердив, що взяв під контроль обидва райони.

Водночас Міністерство оборони Афганістану заявляє, що бої все ще тривають.

За даними поліції, внаслідок боїв із талібами у двох районах загинули щонайменше десять поліцейських.

У провінції Фар’яб неодноразово відбувалися сутички між силами безпеки Афганістану і талібами, які намагаються розширити свій контроль у регіоні. За даними поліції, на даний час у цій провінції, що розташована біля кордону з Туркменистаном, сили безпеки ведуть бої з «Талібаном» у восьми районах.

Провінція Гор – бідна, віддалена провінція в центрі Афганістану.

Таліби також беруть участь в боях з силами безпеки у провінції Баглан на півночі Афганістану, через що тимчасово закрита ключова магістраль між столицею Кабулом і північчю Афганістану.