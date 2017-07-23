Бойовики обстріляли Зайцеве на Донеччині – поліція

Поліція Донецької області заявляє, що підтримувані Росією бойовики обстріляли Зайцеве, внаслідок чого там загорілися будинки.

За попередніми даними поліції, потерпілих немає.

Обстріл почався близько 9:00 23 липня. «У результаті влучення снарядів пошкоджено два будинки. Поліція працює на місці події та документує наслідки обстрілу. Інформація про подію надійшла до поліції о 13:48», – йдеться в повідомленні.

На місце обстрілу направили слідчо-оперативну групу Бахмутського відділу поліції.

У поліції повідомили, що факт обстрілу буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією «терористичний акт».

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донеччини, звинуватили українських військових в обстрілі, зокрема околиць Донецька. Про постраждалих не повідомляють.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.