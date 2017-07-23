Поліція Афганістану шукає 30 викрадених у Кандагарі селян

Влада Афганістану проводить пошуки близько 30 селян, яких досі вважають зниклими після масового викрадення людей у провінції Кандагар на півдні країни.

Керівник місцевої поліції Абдул Разік повідомив, що 21 липня озброєні невідомі викрали близько 70 жителів із їхніх будинків, розташованих уздовж головного шосе провінції. За його словами, пізніше щонайменше сімох із них вбили.

У поліції повідомили, що близько 30 селян згодом відпустили, а ще близько 30 досі не знайшли.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за викрадення. У регіоні, відомому вирощуванням опійного маку, активно діє «Талібан». Проте в заяві від 23 липня таліби заявили, що не мають відношення до цих викрадень.