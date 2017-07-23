Іран і Ірак підписали угоду про військову співпрацю

Іран і Ірак підписали угоду про посилення військової співпраці і боротьбу з «тероризмом і екстремізмом», що, як вважають, може викликати занепокоєння США.

За даними іранських агентств, цей меморандум про порозуміння між міністрами оборони двох країн також стосується прикордонної безпеки, взаємної технічної і військової підтримки чи співпраці щодо постачання і навчання військ.

У 1980–1988 роках Іран і Ірак вели між собою криваву війну, але відносини шиїтського Ірану з Іраком значно поліпшилися після скинення 2003 року переважно сунітської влади президента Іраку Саддама Хусейна і створення в Іраці переважно шиїтського уряду.

Нинішня влада Іраку є для США регіональним союзником, але Іран є фактичним супротивником через розбіжності з багатьох питань. Президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду в січні, виступає з твердою лінією щодо Тегерана. Він, зокрема, різко критикує багатосторонню «ядерну угоду» 2015 року, за якою з Ірану почали знімати санкції, накладені через його ядерну програму, у відповідь на значне скорочення Тегераном цієї програми, що має на меті унеможливити створення ним ядерної зброї. Також адміністрація США звинувачує Іран у підбурювання до заворушень у широкому регіоні Близького й Середнього Сходу, підтримуючи, як кажуть у Вашингтоні, терористичні угруповання в Іраці, Сирії, Ємені і Лівані.