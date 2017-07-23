США: в Білому домі дали суперечливі сигнали щодо підтримки закону про санкції щодо Росії

У Білому домі США чільні посадовці пресової служби виступили з суперечливими заявами щодо підтримки законопроекту про санкції, що стосується, зокрема, і Росії.

Прес-секретар президента США Сера Гакабі Сандерз заявила, що Білий дім підтримує цей законопроект у його нинішньому, дещо зміненому вигляді. «І ми продовжуємо працювати з Палатою представників і з Сенатом, щоб запровадити щодо Росії ці суворі санкції, доки ситуація в Україні не буде вирішена повністю», – сказала вона в інтерв’ю на телемережі ABC.

Тим часом новий директор Білого дому у зв’язках із громадськістю Антоні Скарамуччі заявив, що президент Дональд Трамп іще не вирішив, чи підпише закон, коли його остаточно схвалить Конгрес. «Я думаю, що він вирішить це невдовзі», – сказав він в інтерв’ю телемережі CNN.

Також у неділю двоє чільних сенаторів, республіканець Джон Тюн і демократ Бен Кардін, заявили, що і в разі вето президента в Сенаті є достатньо голосів, щоб подолати його.

Раніше сам Трамп і члени його адміністрації висловлювалися проти законопроекту, що, серед іншого, передбачає посилення санкцій щодо Росії, а також позбавляє президента права самостійно скасовувати чи скорочувати їх – для цього пропонується запровадити обов’язкову згоду Конгресу. Але в суботу представники і Республіканської партії Трампа, і Демократичної партії повідомили, що досягли згоди щодо оновленої версії законопроекту. Але пункт про конгресовий нагляд за полегшенням чи зняттям санкцій, проти якого заперечував Білий дім, у документі залишився.

Тепер новий текст документа, в якому також ідеться про санкції щодо Ірану і Північної Кореї, Палата представників може розглянути вже у вівторок, 25 липня, пізніше його також має розглянути Сенат.

За документом, у разі, якщо адміністрація Трампа бажатиме зупинити чи скасувати будь-які санкції, президент муситиме подати до Конгресу доповідь із аргументацією такого кроку, після чого конгресмени будуть мати місяць, щоб схвалити чи відкинути такий крок.

У разі, якщо Трамп застосує вето щодо закону після його ухвалення, це може викликати у Вашингтоні новий політичний скандал, що додасться до тем втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і контактів оточення Трампа з російськими посадовцями, які нині розслідують Федеральне бюро розслідувань США і окремо кілька комітетів обох палат Конгресу.

Трамп не раз заявляв, що хоче поліпшити відносини з Москвою. Це викликало занепокоєння серед представників обох провідних партій у Конгресі, що президент може своєю владою, як голова виконавчої влади США, полегшити санкції щодо Росії, запроваджені кількома пакетами через окупацію українського Криму і подальшу агресію на сході України, чи й узагалі скасувати їх. Але дотепер адміністрація Трампа не дала ніяких підстав очікувати таких кроків.