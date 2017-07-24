У Кабулі внаслідок вибуху загинули 24 людини, десятки поранені

Щонайменше 24 людини загинули, понад 40 поранені внаслідок нападу самогубці, який на замінованому автомобілі врізався в автобус, що в годину пік перевозив держслужбовців у столиці Афганістану Кабулі.

Представник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш повідомив, що вибух стався 24 липня в західній частині Кабула, метою нападника став автобус зі співробітниками міністерства вугільної промисловості.

Офіційні особи заявили, що зловмисник також загинув під час нападу.

Наразі ніхто не взяв відповідальності за вибух. Зазвичай самогубчі напади в Кабулі та інших афганських містах вчиняють таліби, що борються з урядом Афганістану.