У Туреччині починається суд над 17 журналістами, звинуваченими у тероризмі

17 журналістів із турецької опозиційної газети 24 липня постануть перед судом після кількох місяців досудового розслідування.

Більшість підозрюваних затримали у жовтні 2016 року в рамках запровадженого у Туреччині надзвичайного стану після невдалої спроби перевороту в липні, в організації якого турецька влада звинувачує клірика Фетхуллаха Ґюлена, що живе у вигнанні у США.

Процес над журналістами і керівниками з опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) викликав занепокоєння з приводу ситуації зі свободою слова в Туреччині за правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У разі визнання винними журналістам загрожує до 43 років ув’язнення. Їм висувають обвинувачення від розповсюдження державних таємниць і зв’язків із рухом Ґюлена до надання допомоги терористичним організаціям, зокрема «Робітничій партії Курдистану».

У спільній заяві правозахисники у сфері свободи слова наголосили, що «метою цієї справи є змусити замовкнути «Джумхурієт», один із небагатьох опозиційних голосів у країні».

За даними групи зі свободи преси P24, у Туреччині у в’язниці перебувають 166 журналістів, більшість з яких були заарештовані в умовах надзвичайного стану. Цього місяця президент Ердоган заявив, що за ґратами в Туреччині перебувають лише «двоє справжніх журналістів».