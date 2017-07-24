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24 Липень 2017, Київ 12:44
Новини | Події

У центрі Одеси вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав – ДСНС

Вибух автомобіля в Одесі, 24 липня 2017 року

Близько 10 години ранку в центрі Одеси на вулиці Жуковського неподалік від штабу громадської організації РГБ (Рада громадської безпеки) стався вибух автомобіля, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.

Як повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, версії вибуху оприлюднить поліція, «бо це може бути як вибух газу в машині, так і радіокерований вибух».

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