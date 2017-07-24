У Росії адвокати вимагають перевірити інформацію про «секретну в’язницю» ФСБ

Адвокати Дмитро і Ольга Дінзе, які представляють інтереси обвинувачених у справі про вибух у метро російського Санкт-Петербурга братів Акрама і Аброра Азімових, просять Генеральну прокуратуру Росії перевірити інформацію про «секретну в’язницю» Федеральної служби безпеки під Москвою, повідомляє видання «Медіазона».

24 липня стало відомо, що Аброр Азімов поскаржився до Головного військового слідчого управління на тортури в «секретній в’язниці» ФСБ. За його словами, вона розташована на північний захід від Москви. Адвокати заявили, що в цій «в’язниці» також перебував Акрам Азімов. За словами адвокатів, братів, яких привезли туди відразу після затримання, катували і «змушували вивчити свідчення про теракт». Захисники наголосили, що згідно з указом президента, з 2006 року у віданні ФСБ Росії залишилися тільки ізолятори тимчасового утримання прикордонної служби.

Про існування «секретної в’язниці» ФСБ Росії 24 липня повідомив журналіст РБК Ілля Рождєственський. За його словами, керівництво російського видання відмовилося публікувати цей текст, тому він вийшов на сайті видання Republic. Журналіст заявив, що після відмови публікувати текст, він вирішив звільнитися з РБК.

За даними російської влади, внаслідок вибуху в петербурзькому метро 3 квітня загинули 15 людей, близько 50 були поранені. Слідчі заявляють, що вибух скоїв смертник – 22-річний уродженець Киргизстану з російським громадянством Акбаржон Джалілов.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Правоохоронці заарештували 10 підозрюваних у причетності до вибуху, зокрема Аброра Азімова, якого слідчі підозрюють в організації нападу, і його брата Акрама.