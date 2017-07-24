В Азербайджані ув’язнили опозиційного політика

В Азербайджані до трьох років і трьох місяців ув’язнення засудили чільного опозиційного політика.

Суд у Баку 24 липня визнав Фаїґа Амірлі, члена опозиційного «Народного фронту Азербайджану», винним у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі й порушенні прав громадян під приводом проведення релігійних обрядів.

Амірлі, який також є фінансовим директором щоденного видання Azadliq, не визнав себе винним. Його адвокати називають рішення суду «абсурдним» і повідомили Радіо Свобода, що оскаржать його.

Амірлі був заарештований у серпні 2016 року. Слідчі заявили, що він володіє книжками мусульманського клірика Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США і якого турецька влада звинуватила у спробі перевороту в липні 2016 року. Ґюлен причетність до спроби заколоту заперечив.

Азербайджанські й міжнародні правозахисні групи звинувачують Баку у використанні переслідувань проти прихильників Ґюлена в Туреччині для боротьби з критиками азербайджанського уряду.

Баку висловлював підтримку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після невдалого перевороту.