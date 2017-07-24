До Грузії не повернулися 3 тисяч громадян, які скористалися «безвізом» з ЄС – МВС

Близько трьох тисяч громадян Грузії, які скористалися безвізовим режимом з країнами Євросоюзу, не повернулися до країни в установлені терміни, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Хуцишвілі.

Загалом «безвізом» від початку його дії скористалися 55 тисяч громадян Грузії, повідомили в МВС.

Хуцишвілі допустив, що не всі з тих, хто не повернувся до Грузії через три місяці (як це передбачено угодою з ЄС), залишилися в Європі. За його словами, частина могла виїхати з шенгенської зони в інші держави: у Туреччину, Україну або Білорусь, з якими у Грузії також діє безвізовий режим.

Представники Єврокомісії неодноразово попереджали грузинське керівництво, що безвізовий режим не є безумовним і якщо число тих, хто намагається працевлаштуватися в Європі, а також тих, хто просить там притулку, буде рости, ЄС може задіяти «механізм призупинення безвізового режиму».

За угодою між Грузією і ЄС про безвізовий режим, громадяни Грузії мають право перебувати у державах дії шенгенської угоди 90 днів протягом півроку. Порушивши це правило, громадянин ризикує бути депортованим. Крім того, його можуть оштрафувати і внести в список осіб, яким заборонений в’їзд у шенгенську зону.