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25 Липень 2017, Київ 00:47
Новини | Міжнародні

Пакистан: таліби взяли відповідальність за напад із не менш ніж 26 загиблими

На місці вибуху в Лахорі, 24 липня 2017 року

У Пакистані місцеві таліби взяли на себе відповідальність за напад у місті Лахорі на сході країни, внаслідок якого загинули не менш ніж 26 людей і 49 були поранені.

Як заявив речник угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» Мохаммад Хорасані в електронному листі до засобів інформації, вибух на жвавій дорозі в центральному місті провінції Пенджаб влаштував їхній смертник на мотоциклі.

За повідомленнями, більшість жертв нападу – працівники поліції, є серед них і випадкові перехожі.

Лахор протягом останнього десятиліття не раз був місцем нападів бойовиків із численними жертвами, хоча останніми роками такі напади порідшали.

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