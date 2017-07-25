У Дніпрі застрелені двоє колишніх бійців АТО

Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще четверо людей були поранені, повідомляє у Facebook Національна поліція в Дніпропетровській області.

«Близько 20:00 до поліції надійшла інформація, що… в Шевченківському районі Дніпра чути постріли, на асфальті лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували: близько 19:50 невідомі під’їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п’ятьом громадянам, які знаходилися на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі», – ідеться в оприлюдненій близько півночі інформації, яка відрізняється від першого повідомлення – у ньому йшлося, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина.

«З метою розшуку та затримання зловмисників по Дніпропетровській області введений оперативний план «Сирена». На розшук та затримання зловмисників задіяні всі підрозділи правоохоронців», – вказують у поліції.

Про те, що розстріл у Дніпрі не був конфліктом між озброєними групами, написав у Facebook депутат Криворізької міськради Микола Колесник.

«З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по АТОшніках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно що загинув хлопець з 20-ки, та важко поранили Едмонда Саакяна, теж з 20-ки. Крайній раз бачився з ним на брифінгу, в УВС області, вони були в робочій групі по 9 травня імені Вілкула», – ідеться в повідомленні.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, потерпіли кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Через заворушення було повідомлено про підозру 15 особам.