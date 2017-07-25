Робота над законопроектом про санкції щодо Росії ще не завершена – сенатор Коркер

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявляє, що попри попередні повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Росії ще не завершена.

«Ми все ще маємо трохи працювати», – сказав Коркер журналістам 24 липня і додав, що очікує на швидке усунення деяких розбіжностей.

Ця заява Коркера була оприлюднена невдовзі після того, як Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп розгляне законопроект, щоб визначити, чи це «найкраща пропозиція» для американського народу.

«Він збирається вивчити цей законопроект і подивитися, як виглядає кінцевий продукт», – заявила 24 липня речниця Білого дому Сара Сандерс.

Зауваження Білого дому та Коркера суперечать попереднім заявам адміністрації Трампа та членів Конгресу про статус законопроекту щодо санкцій.

22 липня республіканські та демократичні конгресмени у Вашингтоні заявили, що досягли згоди щодо законодавства, яке передбачає нові санкції проти Москви та обмежує можливості президента США самостійно скорочувати або посилювати такі санкції. Через день після цього Білий дім зазначав, що готовий прийняти законодавчі зміни, які адміністрація Трампа спершу заперечувала.