11 іноземців і двоє українців отруїлися під час відпочинку на Прикарпатті

На Прикарпатті 13 людей, серед яких шестеро неповнолітніх, з ознаками харчового отруєння потрапили до Верховинської центральної районної лікарні. Про це повідомляє 25 липня кореспондент Радіо Свобода з посиланням на обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Усі потерпілі відпочивали в селі Красноїлля Верховинського району, у закладі «Сяйво Карпат». П’ятеро з них приїхали з Німеччини, шестеро – з Польщі, двоє українців. Вік цих відпочивальників – від 12 до 20 років.

Стан пацієнтів середньоважкий і легкий, вони госпіталізовані, повідомили фахівці.

«Надзвичайної ситуації нема, надаємо медичну допомогу незалежно від громадянства. Ми сподіваємось, що завтра-післязавтра з нашими медикаментами вони поїдуть додому, на ці дні був запланований їхній виїзд», – зазначила епідеміолог Марія Бойко.

На місці події працює мобільна оперативна група для встановлення причини отруєння людей.