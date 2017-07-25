Площі виноградників в окупованому Криму скоротилися втричі

Площі виноградників, які в Криму традиційно сягали 100 тисяч гектарів, нині скоротилися майже втричі і становлять близько 30 тисяч гектарів. Такі дані, повідомляє сайт «Крим.Реалії», 24 липня озвучив голова комітету підконтрольного Росії парламенту Криму з питань аграрної політики, екології та природних ресурсів Ігор Буданов.

«Щоб відродити галузь і повернути їй колишні масштаби необхідно вирішити ряд проблемних питань, як на федеральному, так і на регіональному рівнях. З урахуванням значущості виноградарсько-виноробної галузі… регулювати діяльність виноробних підприємств необхідно окремим профільним законом», – сказав Буданов.

У 2016 році російський аграрний міністр розкритикував кримське виноградарство.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов після заявив про намір зробити півострів «провідним регіоном Росії, який зможе на рівних конкурувати зі світовими лідерами виробництва якісних вин і винограду».

Після анексії Криму винороби півострова зазнали проблем при переході галузі під російську стандартизацію і вимоги законів.