Суд дав дозвіл на заочне розслідування щодо екс-голови МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, суд ухвалив таке рішення 25 липня, задовольнивши клопотання ГПУ.

«Слідчими Генпрокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень Януковичем В.Ф., Захарченком В.Ю., Коряком В.В. та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) – Драбинка О.М.», – написала у Facebook речниця Юрія Луценка.

За її словами, у провадженні повідомлено про підозру екс-президентові Віктору Януковичу, екс-міністрові Захарченку і колишньому начальнику київської міліції Валерієві Коряку, а до суду направлені відповідні клопотаннями про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Розгляд клопотань щодо Януковича і Коряка триває.

Ще одним підозрюваним у цій справі є чинний депутат Верховної Ради Вадим Новинський. Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.