Корабель США здійснив попереджувальні постріли у бік іранського у Перській затоці

Американські військові повідомляють, що корабель ВМС США відкрив попереджувальний вогонь у бік іранського військового корабля. За інформацією американців, інцидент стався 25 липня у північній частині Перської затоки, коли іранське судно наблизилося на 140 метрів до американського.

Чиновники США зазначають, що екіпаж корабля USS Thunderbolt відкрив попереджувальний вогонь після спроби комунікувати через радіо зв’язок, яку проігнорувала іранська сторона.

Американська сторона зазначає, що відстань, на яку наблизився іранський корабель, на такій швидкості є небезпечною.

Іранська сторона інциденту наразі не коментувала.