Туреччина лишається кандидатом на членство у ЄС попри занепокоєння – Моґеріні

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні заявляє, що Туреччина залишається кандидатом на членство у Євросоюзі попри серйозні занепокоєння, що порушення прав людини у цій країні може завадити переговорам. При цьому вона наголосила, що Анкара мусить вжити «вагомих кроків».

Федеріка Моґеріні заявила про це 25 липня після переговорів з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу і міністром у справах ЄС Омером Челиком.

За її словами, під час переговорів у Брюсселі з турецькою стороною вона наголосила на необхідності діалогу і кооперації у питання права і фундаментальних свобод.

У Туреччині діє надзвичайний стан, запроваджений після невдалої спроби перевороту у липні минулого року, метою якого було скинути президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Після цього влада проводить масові арешти, що критикують правозахисники і західні столиці.