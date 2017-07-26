Трамп: Іран матиме великі проблеми, якщо не поважатиме ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп виступив 25 липня із черговим попередженням Ірану щодо необхідності шанувати положення ядерної угоди зі світовими державами. Лише минулого тижня адміністрація Трампа підтвердила, що Іран дотримується угоди 2015 року, яка вимагає обмеження ядерної діяльності в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Але Трамп розповів тисячам прихильників на мітингу в штаті Огайо, що він залишається обережним щодо Тегерана. «Якщо ця угода не відповідатиме тому, чому вона має відповідати, це буде для них великими, великими проблемами, повірте», – сказав президент США і додав, що замість того, щоб бути вдячним за послаблення санкцій, Іран став більш агресивним.

В інтерв’ю виданню Wall Street Journal, опублікованому 25 липня, Трамп заявив, що буде здивований, якщо Іран відповідатиме вимогам ядерної угоди через три місяці, коли настане час для нової перевірки.