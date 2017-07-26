«Динамо» стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

Київський футбольний клуб «Динамо» стартує 26 липня у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На Національному спорткомплексі «Олімпійський» підопічні Олександра Хацкевича приймуть віце-чемпіонів Швейцарії – клуб «Янґ Бойз».

До поєдинку у Києві обидва суперники підходять у доброму психологічному стані: динамівці в другому турі чемпіонату України переграли (1:0) принципового суперника, донецький «Шахтар», а «Янґ Бойз» на старті швейцарської першості був сильнішим за чемпіона країни, команду «Базель» – 2:0.

Початок зустрічі – о 19:30.

Київський НСК «Олімпійський» у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів УЄФА готується прийняти фінал турніру. Це буде 26 травня 2018 року.