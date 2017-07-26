Порошенко про санкції США проти Росії: ціна агресії має зростати

Президент України Петро Порошенко назвав важливим рішення Палати представників Конгресу США щодо санкцій проти Росії.

«Важливим є рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має збільшуватися!» – написав він у мережі Twitter 26 липня.

Палата представників Конгресу США 25 липня проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Цей законопроект підтримали 419 конгресменів, проти були троє.

Тепер Сенат, який раніше голосував за схожий законопроект, має підтримати документ, що надійде з Палати представників. Після схвалення обома палатами законопроект упродовж тижня ляже на стіл президентові Дональду Трампу.

В адміністрації Трампа заявили, що президент ще не вирішив, чи підпише документ.

«Хоча президент підтримує жорсткі санкції проти Північної Кореї, Ірану та Росії, Білий дім вивчає поправки і чекає їхнього надходження на президентський стіл», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Обидві палати мають достатньо голосів, щоб повторно проголосувати за законопроект у разі можливого вето президента.

Законопроект про запровадження нових санкцій США щодо Росії через її агресію проти України, серед іншого, передбачає обмеження на співпрацю компаній і осіб зі США не тільки безпосередньо з підсанкційними юридичними чи фізичними особами, у першу чергу в Росії, а й із компаніями чи людьми з третіх країн, що йдуть на таку співпрацю з підсанкційними. Таким чином, у нинішньому вигляді з документа випливає, що під санкції США можуть потрапити й ті компанії в ЄС, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських, які має посилити новий закон.

У Європейському союзі висловили занепокоєння через очікуване схвалення у США цього закону.