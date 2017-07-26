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26 Липень 2017, Київ 11:21
Новини | Події

В Україні через негоду знеструмлені 147 населених пунктів у чотирьох областях – ДСНС

Через ускладнення погодних умов 25 липня були знеструмлені 147 населених пунктів у чотирьох областях України, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на території Тернопільської області знеструмлені 59 сіл і містечок, у Хмельницькій області – 36, стільки ж – у Закарпатській, ще 25 – у Львівській.

Крім того, в результаті негоди в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях повалено 68 дерев, пошкоджено дахи 71 житлового будинку і однієї школи.

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