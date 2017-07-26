У Росії критикують американський законопроект про санкції

Російські чиновники та законодавці різко критикують схвалений Палатою представників Конгресу США законопроект, який передбачає нові санкції щодо Москви і ускладнює для президента Дональда Трампа послаблення або скасування цих заходів.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков 26 липня заявив, що законопроект є «кроком до руйнування перспектив нормалізації відносин» між Вашингтоном та Москвою. «Ми неодноразово говорили, що ці дії не залишаться без відповіді», – додав Рябков.

Голова комітету з міжнародних відносин Державної думи Росії Костянтин Косачов вважає, що нові рішення американських законодавців ще більше зашкодять відносинам США та Росії. Він також закликав до відповіді, яка стала б «болісною» для Сполучених Штатів.

Палата представників Конгресу США 25 липня проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Цей законопроект підтримали 419 конгресменів, проти були троє.

Тепер Сенат, який раніше голосував за схожий законопроект, має підтримати документ, що надійде з Палати представників. Після схвалення обома палатами законопроект упродовж тижня ляже на стіл президентові Дональду Трампу.

В адміністрації Трампа заявили, що президент ще не вирішив, чи підпише документ.

«Хоча президент підтримує жорсткі санкції проти Північної Кореї, Ірану та Росії, Білий дім вивчає поправки і чекає їхнього надходження на президентський стіл», – заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Обидві палати мають достатньо голосів, щоб повторно проголосувати за законопроект у разі можливого вето президента.

Законопроект про запровадження нових санкцій США щодо Росії через її агресію проти України, серед іншого, передбачає обмеження на співпрацю компаній і осіб зі США не тільки безпосередньо з підсанкційними юридичними чи фізичними особами, у першу чергу в Росії, а й із компаніями чи людьми з третіх країн, що йдуть на таку співпрацю з підсанкційними. Таким чином, у нинішньому вигляді з документа випливає, що під санкції США можуть потрапити й ті компанії в ЄС, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських, які має посилити новий закон.

У Європейському союзі висловили занепокоєння через очікуване схвалення у США цього закону.