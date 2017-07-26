Десятки людей загинули внаслідок нападу талібів на військову базу в Афганістані

Міністерство оборони Афганістану заявляє, що внаслідок нападу талібів на військову базу в південній провінції Кандагар вранці 26 липня загинули 26 солдатів, ще 13 поранені. Представник оборонного відомства Давлат Вазірі додав, що під час атаки були вбиті або поранені 80 бойовиків.

Угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад і навело інші дані про втрати урядових сил, заявивши, що загинули 74 солдати, а ще шість потрапили в полон.

Міністерство оборони заявило, що до місця нападу було направлене підкріплення.

Це вже другий упродовж тижня масштабний напад талібів. 24 липня в столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 26 та зазнала поранень 41 людина, коли нападник-самогубця на замінованому автомобілі атакував автобус із держслужбовцями.

За даними ООН, цього року жертвами насильства в Афганістані стали понад 1700 цивільних.