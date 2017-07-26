Мера Енергодара оголосили в розшук – прокуратура

Міський голова Енергодара Запорізької області Павло Музика, якого підозрюють у незаконному звільненні одного з керівників комунальних підприємств і зловживанні службовими обов’язками, оголошений у розшук, повідомляє місцева прокуратура.

У відомстві нагадали, що 8 червня міському голові оголосили підозру, 12 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«13 липня на 10 годину підозрюваного викликали до Енергодарської місцевої прокуратури для проведення слідчих дій. На вказаний виклик останній не з’явився, про поважність причин неявки не повідомив. Під час допиту сусідів підозрюваного встановлено, що він за адресою постійного проживання тривалий час не з’являвся, під час допиту працівників виконавчого комітету Енергодарської міської ради встановлено, що міський голова Енергодара перебуває у відпустці, точне місце перебування його невідоме», – заявили в прокуратурі Запорізької області.

У відомстві додали, що оголосили мера Енергодара у розшук 21 липня, а 24 липня направили в суд клопотання про його арешт.

8 червня прокуратура вручила підозру міському голові Енергодара Запорізької області Павлові Музиці під час сесії міськради. У мерії Енергодара назвали оголошену підозру надуманою. Як заявив Радіо Свобода голова юридичного відділу мерії Дмитро Поліщук, очільник комунального підприємства «Ритуал», незаконне звільнення якого інкримінують меру міста, два роки тому відновився на посаді через суд та отримав компенсацію, після чого був звільнений вже у 2016 році після закінчення строку дії його трудового договору.

Чинний голова міський голова Енергодара Павло Музика був обраний на цю посаду у 2015 році як представник партії «Опозиційний блок».