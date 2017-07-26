Лисенко: 1 військовий поранений на Донбасі упродовж доби

У зоні бойових дій на сході України минулої доби один військовий Збройних сил України був поранений, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Один військовослужбовець поранений внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався у Попаснянському районі на Луганському напрямку», – заявив Лисенко.

Штаб української воєнної операції на Донбасі вранці 26 липня повідомляв про «стабільно-контрольовану, без тенденції до загострення» ситуації в зоні бойових дій.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про бій у районі села Калинове.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.