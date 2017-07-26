Трамп: трансгендери не служитимуть в американській армії

Президент США Дональд Трамп анонсував, що трансгендери не служитимуть в американській армії.

26 липня Трамп заявив у Twitter, що метою його рішення є уникнення «величезних медичних витрат».

«Після консультацій з моїми генералами і військовими експертами, будь ласка, знайте, що влада США не прийматиме і не дозволятиме трансгендерам служити у війську у будь-якій якості», – зазначив Трамп.

Наприкінці червня голова Пентагону Джим Маттіс відтермінував на 6 місяців план, запроваджений адміністрацією Барака Обами, згідно з яким трансгендерів дозволяється приймати на військову службу.

За різними оцінками, серед 1,3 мільйона військових США – від 2,5 до 7 тисяч трансгендери.