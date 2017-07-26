Росія: жителі Таймиру знову вимагають референдуму щодо автономії

У Росії ініціативна група мешканців Таймиру втретє подала документи до виборчої комісії, вимагаючи провести референдум про повернення території статусу автономного округу.

Член ініціативної групи Стелла Кох розповіла Радіо Свобода, що одночасно представники Евенків направили до Конституційного суду заяву з проханням дати оцінку Федеральному конституційному закону про об’єднання регіонів. На підставі нього Евенки і Таймир приєднали до Красноярському краю.

Попередні звернення ініціативної групи на Таймирі не принесли результатів. У перший раз активісти отримали відмову з формальних підстав (під заявою не вистачило одного підпису члена ініціативної групи). Вдруге депутати райради заявили, що подібне питання повинен вирішуватися не на районному, а на крайовому чи федеральному рівні.

У середині 2000-х років Таймир і Евенки були приєднані до Красноярському краю в якості муніципальних районів і втратили статус автономних округів, що істотно ускладнило життя мешканців. Податкові надходження від найбільших видобувних компаній йдуть не до місцевих бюджетів, а у регіональний, звідки Таймир і Евенки отримують гроші без урахування специфіки територій.

Держустанов у цих районах практично не залишилося, і за отриманням довідки чи документа, включаючи паспорт, жителям Таймиру доводиться їхати за сотні кілометрів у Норильськ. У схожій ситуації опинилася жителі Евенків. У занепад прийшли медицина і освіта, зростає смертність. Мешканці півночі почали вимагати повернення їм статусу автономного округу вже за два роки після приєднання до краю, але безуспішно.