Росія відправляє на Донбас 67-й «гумконвой» – МНС

Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 27 липня рушила на російсько-український кордон для проїзду на неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 67-ма колона «гумконвою».

За даними МНС Росії, автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів.

«У складі вантажу дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художня і навчальна література для підготовки до нового навчального року», – стверджують російські рятувальники.

У Держприкордонслужбі України поки не повідомляють, чи досягли російські автівки кордону з Україною. Раніше у відомстві неодноразово заявляли, що, доставляючи так звану «гуманітарну допомогу» Донбасу, Росія робить це в односторонньому порядку та з порушенням норм міжнародного та українського законодавства.

Останній «гумконвой» на окупований Донбас Кремль відправив понад місяць тому, 15 червня.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.