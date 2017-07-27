Бойовики на Донбасі здійснили 17 обстрілів, поранений один український військовий – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 липня здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, поранивши одного військового, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь», – ідеться в ранковому зведенні. Українські військові заявляють, що «на противагу зменшенню кількості обстрілів останнім часом противник активізує розвідувальну діяльність».

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українськими військовими Докучаєвська та околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 26 липня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.