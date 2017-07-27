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27 Липень 2017, Київ 09:54
Новини | Міжнародні

Російська прокуратура висунула звинувачення в хабарництві колишньому міністру Улюкаєву

Колишній міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв

Російська прокуратура затвердила обвинувальний висновок колишньому міністрові економічного розвитку Росії Олексію Улюкаєву та направила справу до суду, повідомляють російські інформаційні агенції.

У заяві відомства йдеться, що Улюкаєва звинувачують у хабарництві та корупції, а справу має розглянути Замоскворецький районний суд у Москві.

26 липня Московський міський суд відмовився звільнити Улюкаєва з-під домашнього арешту. У листопаді 2016 року суд заборонив Улюкаєву залишати або змінювати місце проживання, а також спілкуватися з іншими людьми, окрім близьких членів родини.

Улюкаєв – найвищий урядовець радянського чи російського уряду, заарештований від 1950-х років. Слідство звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара на суму два мільйони доларів США в обмін на затвердження міністерством угоди про придбання російським нафтовим гігантом «Роснєфть» регіональної нафтової компанії «Башнєфть».

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