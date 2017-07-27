Російська прокуратура висунула звинувачення в хабарництві колишньому міністру Улюкаєву

Російська прокуратура затвердила обвинувальний висновок колишньому міністрові економічного розвитку Росії Олексію Улюкаєву та направила справу до суду, повідомляють російські інформаційні агенції.

У заяві відомства йдеться, що Улюкаєва звинувачують у хабарництві та корупції, а справу має розглянути Замоскворецький районний суд у Москві.

26 липня Московський міський суд відмовився звільнити Улюкаєва з-під домашнього арешту. У листопаді 2016 року суд заборонив Улюкаєву залишати або змінювати місце проживання, а також спілкуватися з іншими людьми, окрім близьких членів родини.

Улюкаєв – найвищий урядовець радянського чи російського уряду, заарештований від 1950-х років. Слідство звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара на суму два мільйони доларів США в обмін на затвердження міністерством угоди про придбання російським нафтовим гігантом «Роснєфть» регіональної нафтової компанії «Башнєфть».