Заарештований в Азербайджані російський блогер просить про екстрадицію до Ізраїлю

Російський блогер Олександр Лапшин, ув’язнений в Азербайджані через відвідання непідконтрольного Баку регіону Нагірного Карабаху, подав клопотання про екстрадицію до Ізраїлю. Про це 26 липня заявив адвокат Лапшина.

Російський блогер був затриманий у Білорусі в 2016 році та переданий Азербайджану. В цій країні йому висунули обвинувачення в незаконному в’їзді до Нагірного Карабаху через територію Вірменії у 2011 і 2012 роках. На початку липня Лапшин був засуджений до трьох років позбавлення волі.

Лапшин заявляв про свою невинуватість, розповідав, що його візит не мав політичних мотивів, і він вважає, що Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Адвокат Едуард Чернін заявив, що його клієнт зустрівся у в’язниці з консулом Ізраїлю і подав клопотання про екстрадицію до цієї країни. Лапшин має російське, українське та ізраїльське громадянства.

Після закінчення активної фази бойових дій у 1994 році Нагірний Карабах, який є територією Азербайджану, залишився під контролем етнічних вірменських сил. Баку стверджує, що до складу цих сил входять і війська, які надає Вірменія.