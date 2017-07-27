Путін відвідує Фінляндію на тлі військових навчань у Балтійському морі

Президент Росії Володимир Путін 27 липня прибув до Фінляндії з одноденним візитом.

Очікується, що Путін проведе переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністо, після чого обидва лідери візьмуть участь в урочистостях, присвячених 100-річчю незалежності Фінляндії від Російської імперії.

Візит Путіна відбувається в час, коли Росія та Китай проводять тижневі військові навчання в Балтійському морі.

Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, не є членом НАТО, але вже багато років співпрацює з західним військовим альянсом. Фінляндія відкрито обговорила можливість тіснішої співпраці або навіть повноправного членства в НАТО, спричинивши негативну реакцію Москви.

У жовтні 2016 року Фінляндія та США підписали пакт про посилення військової співпраці, це сталося після виявлених порушень російськими винищувачами фінського повітряного простору.

Внаслідок радянсько-фінської війни 1939–1940 років Фінляндія втратила близько 40 тисяч квадратних кілометрів своєї території (для порівняння – окупований Крим має територію 26,1 тисячі квадратних кілометрів), але зберегла незалежність від Москви.