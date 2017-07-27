У Львові вшанували пам'ять жертв до 15-х роковин Скнилівської катастрофи

У Львові вшановують пам’ять загиблих під час авіашоу на Скнилівському летовищі до 15-х роковин катастрофи, передає кореспондент Радіо Свобода.

Рідні, друзі та потерпілі, що вижили, зібрались на панахиду біля каплиці перед Скнилівським аеродромом, а потім прийшли на місце трагедії, де встановлено меморіальний комплекс «Сегмент пам’яті 77 ангелів», у якому поховані 77 капсул із землею, взятої з могил загиблих.

«У мене загинули четверо дітей – донька, внучка, зять і його брат рідний. Тяжко дуже. Ніякої уваги не відчуваємо з боку держави, десь так скажуть, і все. По справі проходили, але ми не маємо статусу потерпілих. Тоді через суд нам кожному виділили різну компенсацію. Але не у ній суть, немає дітей, батькам – горе, їх не повернеш. Причина аварії – це безвідповідальність і недбалість, коли зігнали стільки людей», – розповів один з учасників акції Володимир Онищак.

Рідні прийшли на акцію із квітами, лампадками, портретами загиблих.

«Мої діти загинули: син 20 років, донька 13 років. Здоров’я втрачене, на людей не зважають, каліки є, ми ніхто у себе вдома. Людська халатність і злочинне вбивство це було», – наголосив ще один учасник акції Іван Куц.

27 липня 2002 року під час авіашоу навчально-бойовий літак Су-27 впав на глядачів на Скнилівському аеродромі поблизу Львова. Загинули 77 людей, з них 28 дітей, близько 300 були травмовані. Згідно з офіційними матеріалами справи, останки багатьох людей поховали неідентифікованими.

6 вересня 2002 року офіційною причиною трагедії назвали помилку пілотів – «відхилення екіпажу від польотного завдання і помилку в пілотуванні Су-27». У 2005 році суд назвав винних у катастрофі. Кримінальне провадження щодо 4 генералів прокуратура виділила в окреме провадження і до суду дійшла справа щодо 8 обвинувачених.

Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років ув’язнення (вийшов через 11 років), другий пілот Юрій Єгоров – 8 років позбавлення волі (вийшов через 2 з половиною роки ), командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков – 6 років ув’язнення (вийшов на волю у 2007р.), помічник керівника польотів підполковник Юрій Яцюк був позбавлений волі 5 років ( відбув за ґратами майже 3 роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних – 4 роки покарання (умовний термін ув’язнення). При цьому жоден із засуджених свою вину не визнав.

Деякі фігуранти справи були визнані судом невинуватими. Зокрема, генерала-лейтенанта Сергія Онищенка і ще трьох генералів виправдала колегія суддів Військового апеляційного суду Центрального регіону у 2008 році (у 2011 Онищенко став командувачем Повітряних сил). Перед тим у 2007 році президент Віктор Ющенко помилував генерала Анатолія Третьякова і зменшив термін ув’язнення другому пілотові Юрію Єгорову. На сьогодні ніхто з обвинувачених не перебуває в ув’язненні.

27 липня у Львові – день жалоби за жертвами трагедії на авіашоу.