Голова Запорізької ОДА заявляє про підготовку захоплення державної влади у регіоні

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль заявляє про підготовку захоплення державної влади в регіоні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, виступаючи під час позачергової сесії облради 27 липня, Бриль заявив про підготовку «масштабних активних дій, спрямованих на підтримку насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або кордону України, а також фінансування зазначених дій».

«Із залученням різних джерел у владних колах використовуються різні шляхи збору і передачі інформації службового характеру. Акумуляція коштів для фінансування протестних акцій відбувається за рахунок отримання в протиправний спосіб бюджетних коштів... Системні зловживання бюджетними коштами, гальмування з виконанням соціально-важливих екологічних програм, злочин у сфері земельних відносин, блокування програм на важливих соціальних напрямках, підтримка деструктивної діяльності у сфері медицини, будівництва доріг, комунальних інфраструктур та інших стратегічних об’єктів в регіону, їх доведення до вкрай низького стану викликає постійно зростаючі протестні настрої серед населення, які планується використати для досягнення зазначених злочинів планів», – заявив Бриль.

Голова Запорізької ОДА додав, що направить своє звернення разом з наявними фактами до президента, Генпрокуратури і Служби безпеки України.

Правоохоронці ситуацію поки що не коментували.