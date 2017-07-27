Військовий загинув внаслідок обстрілу біля Водяного – штаб

Український військовослужбовець загинув вранці 27 липня внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ біля Водяного Волноваського району Донецької області, повідомляє штаб української воєнної операції на сході України.

У штабі зазначили, що ситуація на Донбасі залишається без змін. «Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї», – йдеться в повідомленні.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.