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27 Липень 2017, Київ 17:27
Новини | Події

Військовий загинув внаслідок обстрілу біля Водяного – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 27 липня 2017 року

Український військовослужбовець загинув вранці 27 липня внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ біля Водяного Волноваського району Донецької області, повідомляє штаб української воєнної операції на сході України.

У штабі зазначили, що ситуація на Донбасі залишається без змін. «Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї», – йдеться в повідомленні.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.

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