Гройсман, який живе в квартирі тещі, заявив про пошуки нового житла

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що має намір придбати власну квартиру.

«Якраз цим займаюся. Як тільки закінчу (покупку квартири), обов’язково її задекларую», – сказав голова уряду 27 липня в інтерв’ю виданню «Новое время».

У грудні минулого року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», встановили, що прем’єр Гройсман разом із родиною живе у квартирі в елітному житловому кварталі «Новопечерські липки» в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку. Загалом на тещу Гройсмана записано дві квартири і два паркувальні місця в цьому комплексі загальною вартістю приблизно 680 тисяч доларів.

У своїй декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості в нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить громадянці на ім’я Аліна Бурлака. У користуванні кожного з трьох інших членів його родини – дружини, доньки та сина – ще по 60 квадратів нерухомості, що належить цій же громадянці. Журналісти встановили, що це теща прем’єра.

Сам Володимир Гройсман підтвердив, що живе у квартирі тещі: «Те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві – це для мене, напевне, дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною. І взагалі я хочу Вам сказати, що я дуже люблю свою тещу, дуже, надзвичайно».

Прем’єр заявив, що теща-пенсіонерка, що живе у Вінниці, придбала нерухомість у столичному житловому комплексі на Печерську за власні кошти. При цьому прем’єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості в його тещі, яка перебуває на пенсії.