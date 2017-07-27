П’ять українських телеканалів почнуть мовлення на Крим – Нацрада

П’ять українських телеканалів перемогли в конкурсі і незабаром почнуть ефірне мовлення на анексований Крим, повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський.

За його інформацією, це: UA:Крим (НСТУ), Чорноморська телерадіокомпанія, ICTV, «5 канал» і «Прямий» (Тоніс). Аудиторію телеканалів складуть більше ніж 200 тисяч кримчан.

Всього на конкурс Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення подавалося сім телеканалів, додав Костинський.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні 12 травня оголосила конкурс на цифрове мовлення на територію анексованого Криму з Чонгарської телевежі.

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, цей проект є некомерційним, а «державним патріотичним», який «буде індикатором патріотизму українських загальнонаціональних каналів».