У Дніпрі вшанували пам’ять українських бійців, загиблих влітку 2014-го під Шахтарськом

У Дніпрі вшанували пам’ять українських бійців, загиблих під Шахтарськом три роки тому, влітку 2014 року. Вечір пам’яті відбувся на Алеї пам’яті у сквері Героїв, передає кореспондент Радіо Свобода.

На захід зібралися сотні людей – рідні та близькі загиблих, бойові побратими, жителі міста. Родичі загиблих тримали в руках портрети бійців.

Учасники заходу поклали квіти до меморіальних плит з прізвищами українських бійців. Загиблих ушанували хвилиною мовчання. Священики УПЦ Київського патріархату відслужили панахиду.

«Ті, хто були мобілізовані навесні 2014 року, фактично на своїх плечах витягнули цю операцію, понесли втрати. Але в боях за Шахтарськ наша 25-а бригада підтвердила свій девіз – «Ніхто, крім нас», – сказав учасник АТО Володимир Бойко.

У липні 2014 року в боях під Шахтарськом на Донеччині тільки 25-а окрема повітряно-десантна бригада, яка дислокується на Дніпропетровщині, втратила понад два десятка військових.

Наприкінці липня 2017 року точились бої за Шахтарськ між озброєними сепаратистами та українською армією. За повідомленням РНБО, 28 липня Збройні сили України увійшли в Шахтарськ, Торез та Лутугіне, закріпилися на околицях Горлівки.