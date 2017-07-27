Польща надає півмільйона доларів на розвиток бізнесу постраждалим з Донбасу

Понад 500 тисяч американських доларів надає уряд Польщі на підтримку розвитку підприємництва серед населення, яке постраждало від конфлікту на Донбасі. Це спільна угода Польщі з Програмою розвитку ООН в Україні та українським урядом. Проект розрахований на створення 150 робочих місць у 40 малих і середніх підприємствах.

«Це може бути мала пекарня, мовна школа, інша цікава ідея. Має бути бізнес-план, у підприємстві щонайменше повинно працювати 4 людини. На кожен проект надаватиметься 10 тисяч доларів. Наш проект стосується переселенців і мешканців громад, які проживають у підконтрольних Україною районах Луганської і Донецької областей», – розповіла Радіо Свобода Блерта Чела, директор програми розвитку ООН в Україні.

Завдяки співпраці з Польщею в Івано-Франківську планують створитицентр підтримки сім’ї, що надаватиме психологічну та іншу допомогу.

«Від 2014 року Польща вирішила надати гуманітарну допомогу громадянам на Донбасі, Харківщині, тоді це було важливо, бо люди потребували допомоги, адже втекали зі своїх домівок. Це були основні потреби, але люди, які втратили свої домівки, працю, потребували психологічної допомоги, що дозволили їм знайти віру і сили. Життя показує, що люди хочуть повернутись до життя, розпочати свій бізнес. Важливо, щоб ці люди почали думати і вміли організуватись», – каже заступник міністра закордонних справ Польщі Йоанна Вронецька.

У рамках проекту передбачена підтримка розвитку навичок у веденні бізнесу, грантів для започаткування власної справи мешканцями Луганщини і Донеччини, які проживають на підконтрольній Україні території.

Торік польський уряд надав 730 тисяч доларів США на розвиток підприємництва серед населення, що постраждало від конфлікту на Донбасі. Завдяки цьому проекту близько 200 переселенців і місцевих мешканців Луганської і Донецької областей навчились складати бізнес-плани, було підтримано 100 бізнесів, створено понад 300 робочих місць.