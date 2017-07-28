Українські клуби зіграли внічию в Лізі Європи

Українські футбольні клуби «Олімпік» (Донецьк) та «Олександрія» внічию завершили свої перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Донеччани в Києві провели свій домашній поєдинок проти грецького клубу ПАОК. Господарі першими відкрили рахунок, на 49-й хвилині після подачі кутового відзначився 18-річний форвард Станіслав Біленький. Втримати перевагу «Олімпік» не зміг – Енріке на 59-й хвилині точним ударом завершив індивідуальний прохід.

«Олександрія» перший матч провела в Румунії, де зіграла з командою «Астра». Суперники так і не змогли забити в цій зустрічі, хоча 3 77-ї хвилини український клуб грав у меншості після вилучення Басова.

Матчі-відповіді відбудуться 3 серпня.