Сенат США відмовив Трампу у скасуванні запроваджених Обамою реформ системи охорони здоров’я

Сенат США 28 липня відкинув законопроект, який передбачав скасування частини так званої Obamacare, реформи системи охорони здоров’я, запровадженої за правління 44-го президента США Барака Обами.

Проти запропонованих президентом Дональдом Трампом змін проголосували три сенатори-республіканці, у тому числі Джон Маккейн, якому нещодавно був поставлений діагноз «агресивний рак мозку». Таким чином, документ підтримали 49 сенаторів, проти був 51.

«Це розчарування, справді розчарування», – заявив колегам після голосування керівник республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл.

Рішення Сенату завдає серйозного удару по порядку денному президента Дональда Трампа, який називав скасування Obamacare одним із головних пунктів своєї програми під час виборчої кампанії. Трамп відреагував на ці події у мережі Twitter, зауваживши, що «троє республіканців і 48 демократів підвели американський народ».