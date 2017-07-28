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28 Липень 2017, Київ 11:35
Новини | Міжнародні

В Узбекистані заарештована дочка екс-президента Гульнара Карімова

Гульнара Карімова, архівне фото, 2011 рік

Дочка колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара заарештована, повідомила 28 липня генеральна прокуратура країни. Згідно з повідомленням, Карімовій висунуті звинувачення за статтями про шахрайство, приховування іноземної валюти, порушення митного законодавства і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Із повідомлення неясно, коли саме Карімова опинилася за ґратами, під домашнім арештом у столиці Узбекистану Ташкенті вона перебувала з 2014 року.

У серпні 2015 року суд у Ташкенті присудив Карімовій 5 років обмеження волі, визнавши її винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні та знищенні документації офшорних компаній.

Гульнара Карімова – старша дочка покійного президента. Вона раніше працювала в міністерстві закордонних справ Узбекистану і займалася бізнесом. Її називали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії. У кількох країнах світу щодо неї тривають розслідування у зв’язку з підозрами в корупції.

У 2012 році влада Узбекистану закрила кілька телеканалів і радіостанцій, що належать підконтрольному Карімовій медіахолдингу.

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