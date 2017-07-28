Закон не передбачає відкритого голосування за кандидатури суддів – Козьяков

Кваліфікаційна палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів чітко дотримувалася затвердженої законодавством і рекомендованої європейськими колегами процедури під час голосування щодо кандидатів до Верховного суду. Про це в коментарі для Радіо Свобода 28 липня заявив голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков.

«Є два фактори, чому ми не голосували відкрито. По-перше, в законі про судоустрій і статус суддів записано, що рішення щодо особи комісія приймає за відсутності особи і будь-яких третіх осіб. Якщо по-простому, то воно має відбуватися так, щоб не бачила особа, щодо якої приймається рішення. Це ми робимо в нарадчій кімнаті», – зауважив Козьяков.

«Друге – європейські рекомендації. Наприклад, в Комітеті ради європейських судів кажуть – експерти з Європи, які допомагали нам готувати цей конкурс, – що процедури мають бути відкритими, а прийняття рішення закритим. Результати голосування мають бути оприлюднені. Саме так ми це зробили – всі процедури в нас відкриті», – додав голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу – чинні судді з різних судів України.